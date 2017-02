Giorgio Armani: la "gonna-pantà" e nuovi colori

Giorgio Armani ha voluto sparigliare le carte e, nella giornata conclusiva della Fashion Week milanese, ha fatto salite in passerella per la collezione Autunno-Inverno degli originalissimi pantaloni-gonna, o come li ha chiamati li “gonna-pantà”. A fare da corona a questa innovativa soluzione, una collezione elegante e originale, con tante declinazioni diverse, tanti nuovi colori e, per la sera tanto raso con finiture gioiello.

Il capo più interessante è senz’altro la gonna-pantà, un divertente pantalone con sottana che non ha nulla in comune con la vecchia gonna-pantalone. Le gambe sono comunque avvolte dal pantalone, a cui si accompagna una “gonna” declinata in diverse varianti, davanti o dietro, a tinta unita o bicolore. In passerella ci sono poi tanti colori brillanti, come rosso rubino, viola ametista, verde smeraldo, blu intenso, mescolate tra loro o abbinate al nero. Ci sono poi i pantaloni a tulipano, le giacchine corte con piccole fantasie geometriche; la gonna a pannelli e gli stivaletti con profili in vernice.



I pantaloni in velluto nero hanno la zip al posto della banda da smoking, i blazer hanno i revers solo disegnati, i cappotti sono rossi o blu elettrico, da abbinare a clutch e a borse colorate e scarpe basse.



Per la sera ci sono pantaloni di raso blu o verde con la giacchina nera con revers di cristalli, abiti neri lunghi daportare con i guanti lunghi fino al gomito con fiocchi ricamati, pantaloni da smoking con la banda ricamata