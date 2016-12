Giorgio Armani: in pedana il fil rouge tra etnico, seduzione e charme

Turbanti e gonne pareo attinti al mondo etnico. Sensuali trasparenze lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Giorgio Armani prende le distanze da sè stesso e mette in spolvero il suo stile tradizionale che ha fatto la storia. In altre parole, si aggiorna e si rinnova. La sua Primavera/Estate 2017 attinge alle culture lontane e affascina per il suo nuovissimo sapore multietnico, luccica come un tripudio di diamanti e lascia libero sfogo alla sensualità. In pedana impera uno charme attuale e moderno, non a caso battezzato dallo stilista stesso 'Charmani' , un neologismo lanciato per trasmettere una nuova idea di eleganza, la sua, ma con attitudine contemporanea.

La nuova donna del re Giorgio dei nostri giorni, o meglio di re 'Charmani', è chic in modo semplice. Seduce, provoca e ammalia con stile. La collezione è interamente giocata sulla comodità, sulla morbidezza, pur con l'impronta di quell'impareggiabile eleganza che da sempre contraddistingue la maison.



Ogni capo brilla, illumina, lascia una scia di charme indistinguibile. Nelle fantasie si riscontra l'ispirazione al mondo etnico, così come nei tagli. Le linee sono scivolate e ampie. I tessuti sono leggeri, svolazzanti, eterei. Il tutto accentuato dalle frange, lunghe, corte, imponenti su abiti e scialli.



Le lunghezze, quelle medie, si accorciano, e si alternano a quelle long, fino ai piedi. I lustrini che tempestano i capi emanano una luce fortissima. E mettono in risalto una femminilità che viene esaltata più che mai. Complici i veli, le trasparenze, quell'effetto vedo-non-vedo che null'altro fa che accentuare la sensualità di donne che seppur composte, non rinunciano ad ammiccare.



In tema di must have, sul catwalk vince il binomio blazer-bermuda in combinazione al cappello. Che per la prossima stagione diventa un vezzo esclusivo. Non più un semplice copricapo, ma un accessorio da portare dietro la schiena, legato al collo stile cowboy.



La palette cromatica premia i blu, principalmente, e i grigi in tutte le loro sfumature, dai viola agli argenti. Si intravedono accenti di rosso fiesta che creano un piacevole gioco di contrasto. Punte di oro lucente. E poi il romanticismo. Ce n'è tanto negli abiti, in particolar modo in quelli corti a stampa fiorata con maniche ampie che si gonfiano d'aria.



