Gioielli di gusto: mangiamoli con gli occhi

Milano propone all'ammirazione dei visitatori una straordinaria collezione di preziosi ornamenti, rigorosamente a tema alimentare: la mostra si intitola “Gioielli di gusto – Racconti fantastici tra ornamenti golosi ”, con un fantastico mix di gioielli , bijoux e accessori moda per una riflessione, un po' seria, un po' surreale o fantastica, sul rapporto tra cibo e ornamento. L'esposizione, aperta al pubblico fino al prossimo 8 dicembre a Palazzo Morando, via Sant'Andrea 6 a Milano, si svolge nell'ambito di EXPO IN CITTÀ. Sono esposti ben 200 affascinanti pezzi d'autore.

La sezione dedicata ai gioielli propone le creazioni dei grandi gioiellieri che declinano il tema del cibo con splendidi oggetti ottocenteschi, appartenenti alla collezione De Marchi, ed esemplari Art Déco, degli anni '30 e '40, fino a pezzi contemporanei.



Le ispirazioni gastronomiche non mancano neppure nella moda che spesso ricorre a frutti, gelati, dolci, bacche, pasta e persino uova per dare forma ai bijoux più divertenti. Spiccano, tra gli altri, pezzi di Moschino, Ferrè, Missoni, Marras, Krizia.



La sezione "Il gusto vintage" ospita bijoux appartenenti al periodo compreso dalla prima metà dell'Ottocento fino agli anni Novanta, con pezzi di Trifari, Boucher, Ornella Bijoux e Sharra Pagano per giungere alle collezioni storiche di Fendi, Ferré e Lagerfeld.



GIOIELLI DI GUSTO è un evento promosso da Comune di Milano Cultura, Direzione Musei Storici con DS Comunicazione – Gabinetto del Sindaco e prodotta dall'Associazione Memoria e Progetto, in collaborazione con Università degli Studi di Milano, la Scuola Professionale Galdus; Cooperativa Cooro.



Per maggiori informazioni, www.mostragioiellidigusto.com.