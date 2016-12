Giacca aviatore: da veri “duri” si definiscono per tagli maschili e composizione resistente

07:00 - Il nome giacche d'aviatore deriva proprio dall’aviazione e dai suoi piloti che erano, e sono tutt’ora, soliti indossare giacche resistenti e calde per proteggersi dal forte vento caratteristico dell’alta quota. La moda ne prende in prestito i connotati principali: pelo interno e rivestimento in pelle resistente esterno, creando modelli d’avanguardia.

Tra le opzioni da sfilata sicuramente c’è Belstaff, marchio inglese specializzato in tessuti tecnici e da sempre attento alle esigenze più alte dei consumatori.



Sulla stessa onda di pensiero Burberry Brit che per la stagione rigida propone una versione extra large con pelo en pendant nero su nero. Discorso differente per Anthony Vaccarello il quale predilige una scollatura più vistosa e il contrasto netto tra bianco e nero.



Diesel gioca su forme slim, il pelo è sul colletto arrotondato e la giacca è un ibrido tra bomber e aviatore. Visione simile per Philip Lim, il pelo è marrone e compaiono le tasche utilitarie, pratiche e di gran tendenza.



Se alle silhouette corte preferite qualcosa di più coprente, la soluzione per voi potrebbe essere Muuba, brand emergente che si impone sul mercato per qualità e pregio dei materiali utilizzati.



Per gli amanti del nero, ci pensa Balmain con una giacca corta al punto giusto definita da dettagli dorati. Qualcosa di candido? L’alternativa bianca di MCQ Alexander McQueen.



