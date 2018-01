Fendi: l’uomo è un globe trotter

Moda: lʼuomo viaggiatore di Fendi Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci In passerella a Milano Moda Uomo la collezione per l’autunno inverno 2018-19. leggi tutto

“L'aeroporto è un posto che mi dà molta ispirazione. Son partita da lì per fare qualcosa che sia fedele a Fendi" spiega Silvia Venturini Fendi. Per Milano Moda Uomo Silvia Venturini Fendi ha scoperto su Instagram l’artista @Hey—Reilly, (questo è il nickname con cui è identificato dai sui oltre 77 mila followers). Laureato al London Royal College of Art, Reilly lavora nella cittadina di Hastings, lungo la costa sudorientale inglese dove pubblica i suoi lavori, rileggendo l'iconografia della moda attraverso il fenomeno della cultura pop e mixando loghi e immagini, tra cui quello di Fila x Fendi, divenuto poi celebre nel settore. Per questa collezione è stato chiamato a reinterpretare l'iconico logo della maison e i tessuti della collezione, in un collage digitale composto da trecce di lana, principe di Galles, cieli notturni, martelli, banane cartoon, cavalli da corsa.



Questo mix appare su giacche in nylon reversibile, cashmere che ricrea un effetto pelliccia, camicie di seta, moonboot, valigette e pochette. Il must è l'accessorio-gadget: il cappello-ombrello elasticizzato, che tiene al caldo e allo stesso tempo protegge dalla pioggia. Il logo compare su T-shirt e maglioni stampati, con parole che evocano un significato positivo, come FFabulous, FFamily, FFreedom. L'iconica doppia F compare anche intarsiata su pellicce e accessori.



La parola d’ordine della collezione è praticità e reversibilità, per raddoppiare l’uso e dimezzare il peso del bagaglio: i blouson sono ampi e a intarsio, ma non mancano piumini, anorak, cappotti. Numerosi gli accessori come zaini in maglia, valigie in montone, mini borsette da passaporto, mocassini in gomma, set da viaggio.