Fashion week: tutto pronto a Milano per la settimana della moda

Prende il via Milano Moda Donna , la settimana della moda con le collezioni femminili per il prossimo autunno-inverno. Le sfilate si aprono ufficialmente mercoledì 22 e terminano lunedì 27 febbraio. Sono in calendario una settantina di sfilate, circa 90 presentazioni, a cui si aggiungono quelle su appuntamento, e ancora feste, serate, selfie party e mostre.

Leggendo il calendario pubblicato dalla Camera Nazionale della Moda, segnaliamo tra gli altri il primo giorno (mercoledì 22 febbraio) le sfilate di Gucci e Alberta Ferretti. Giovedì 23 è la volta di Max Mara, Fendi, Emilio Pucci, Prada, Byblos e Moschino, mentre venerdì sono di scena Armani, con la linea Emporio, e Versace. Ci sono poi Krizia, Tod's ed Etro. Sabato tocca a Bottega Veneta, Marras, Blumarine, Scervino, mentre domenica 26 sfilano Simonetta Ravizza, Trussardi, Laura Biagiotti. Lunedì 27, ultimo giorno della kermesse, chiude Giorgio Armani nella sua sede di via Borgognone.



Sono in programma anche numerose mostre dedicate alla moda, ai fotografi e ai protagonisti del Look: tra queste segnaliamo “Scatenata”, la storia della collana in 150 pezzi tra gioielli di famiglia e nuove creazioni; gli scatti di Oliviero Toscani, “50 anni di magnifici fallimenti”, e ancora “Private Callas”, un omaggio a Maria Callas tra tessuti e oggetti appartenuti alla grande diva della lirica, e “The art of shoes”, dedicata a Blahnik.

Sono attesi a Milano almeno 15.000 visitatori tra giornalisti, buyers, star, modelle e testimonial di campagne pubblicitarie.