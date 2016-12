Espadrillas: alleate perfette per l’estate 2015

Ci sono scarpe ideate appositamente per una determinata stagione, è questo il caso delle espadrillas . Composte tendenzialmente da tessuto resistente e suola in corda si rivelano l'alleato perfetto per l' estate .

Le varianti di espadrillas in commercio sono parecchie: ci sono quelle con grafiche molto vivaci, quelle evergreen in avorio e tinte naturali ma anche quelle pastello e, ancora, i motivi a righe o simmetrici.

Qualche idea per abbinarle? Dipende principalmente dal colore e dalla forma, ma in linea generale questo modello di calzatura non conosce grandi limitazioni.

Potreste, per esempio, pensare di abbinarle con un abito ricamato sia in cotone che all'uncinetto, così come un paio di jeans, meglio con risvolto, vi darà più l'idea di sfoggiare un look estivo.

