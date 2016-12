Elite Model Look Italia: al via i casting

Elite Model Look è il contest più famoso al mondo che dà la possibilità a ragazze e ragazzi di tutta Italia di candidarsi come aspiranti modelli . Ogni anno, questa selezione rappresenta per le migliaia di giovani che arrivano ai casting in oltre trenta nazioni una reale opportunità di lavoro grazie al supporto del network mondiale di Elite, in grado di scoprire e lanciare, da oltre 30 anni, straordinari nuovi protagonisti della moda.

Elite Model Look ha scoperto e lanciato icone leggendarie come Cindy Crawford, Stéphanie Seymour e Gisele Bündchen, ma anche le upcoming di oggi come Estelle Chen, Amilna Esteva, Vittoria Ceretti e Greta Varlese, oltre che i modelli Benjamin Eiden, Janis Ancens, Serge Rigavav e James Parke.



I casting sono aperti a tutti, i soli requisiti richiesti per l'ammissione sono: l’età (minima 14 e massima 22 anni), l’altezza (minimo 172 cm per le ragazze e minimo 183 cm per i ragazzi) e il possesso della cittadinanza italiana. Nel corso dei casting, i model manager di Elite conosceranno i candidati, li valuteranno e selezioneranno i semi-finalisti che, dopo alcuni giorni di model boot-camp tra attività di fitting, studio del look, coaching e shooting fotografici, saranno convocati al casting nazionale a Milano, ultimo step del concorso dove si sceglieranno le ragazze e i ragazzi che parteciperanno alla finale nazionale di Elite Model Look Italia 2016. Due i vincitori assoluti – una ragazza e un ragazzo – che rappresenteranno l’Italia all’Elite Model Look World Final a fine 2016.



Il live casting tour di Elite Model Look Italia 2016 nei centri commerciali Klépierre si svolgerà nelle seguenti città, a partire da fine aprile:

23 aprile Centro Commerciale Metropoli (Novate Milanese, Milano) – dalle 17 alle 20

30 aprile Centro Commerciale Le Rondinelle (Roncadelle, Brescia) – dalle 17 alle 20

14 maggio Romagna Shopping Valley (Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena) – dalle 17 alle 20

20 maggio Centro Commerciale Porta di Roma (Roma) – dalle 17 alle 20

28 maggio Shopville Gran Reno (Casalecchio di Reno, Bologna) – dalle 17 alle 20

4 giugno Centro Commerciale Le Vele & Millennium (Quartucciu, Cagliari) – dalle 17 alle 20

11 giugno Shopville Le Gru (Grugliasco, Torino) – dalle 17 alle 20

15 giugno Centro Commerciale Nave de Vero (Marghera, Venezia) – dalle 16 alle 19

24 giugno Centro Commerciale Campania (Marcianise, Caserta) – dalle 17 alle 20

9 luglio Centro Commerciale Milanofiori (Assago, Milano) – dalle 16 alle 19





È possibile partecipare ai casting iscrivendosi sul sito, attraverso la nuova EML Facebook App presente sui profili Facebook dei Centri Commerciali oppure presentandosi nei Centri Commerciali Klépierre che ospitano le selezioni.