Elegante, spiritosa o fashionista: le idee regalo per le amiche

Se la tua amica del cuore è un tipo elegante, opta per un cappello: i Fedora a tesa larga sono super chic e stanno bene su tutto (Asos e Rag & Bone). In alternativa, un set di gioiellini dall'appeal minimal comprensivi di bracciale, orecchini e anello (Asos) o un foulard prezioso (Etro). Se vuoi farle un regalo speciale, invece, scegli gli occhiali da sole che andranno per la maggiore nella prossima primavera-estate: quelli tondi in stile hippie firmati Victoria Beckham.



Alle amiche spiritose, invece, piacerà la tuta da indossare in casa per stare al caldo: è in morbido pile e ha delle simpatiche orecchie sul cappuccio (Asos). Strappano un sorriso il cuscino con la scritta "Fai tutte le cose con amore" e le babbucce a forma di pecora (tutto Asos). Se cerchi il regalo utile, sì alle cuffie per ascoltare la musica (Frends) o al portatessere gattino di Charlotte Olympia, che va anche nella pochette.



Alle amiche fashioniste, sempre attente alle ultime novità in fatto di stile, piaceranno degli accessori per capelli ricercati, come la coroncina da applicare ai lati della testa o il pettine fermaglio (Asos). In alternativa, un paio di orecchini a goccia (Asos) o il libro fotografico che racconta la carriera della fashion icon per eccellenza, Chloë Sevigny, saranno ben accetti. Per le appassionate di fotografia, perfetta la macchina fotografica Fisheye di Lomography.



