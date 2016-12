Eccentricità in passerella: dall'abito chandelier alle ciabatte anti-pioggia

Abiti eccentrici: Imponenti, esplosivi e provocatori gli abiti visti in passerella premiano l'eccesso di vanità. Come il lungo in nero firmato Moschino, che avvolto in un lampadario di cristalli Swarovski, si trasforma in un abito da ballo, brillante, incandescente e immenso. In tema di provocazioni, a noi è piaciuto molto il minidress stampato di Just Cavalli. È tempestato di bocche dalle labbra carnose intente a fumare ed esplode in un colore rosso fuoco impreziosito da cristalli luminosi.



Giacche brillanti: Quanto ai soprabiti, via libera a coat scintillanti che da soli bastano a fare il look. La passerella di Jil Sander si è illuminata con la luce techno del trench argento, brillante come un diamante. Mentre Costume National ha portato in passerella un lungo cappotto verde in lurex. Per un effetto sparkling.



Scarpe, calzini e ...: Le scarpe, che siano sandali o mocassini, si abbinano al calzino colorato in vista. È stato colpo di fulmine per i sabot con tacco a cono rovesciato nelle nuance vivaci di Fendi che si mimetizzano con le lunghe calze al ginocchio dello stesso colore, tanto da sembrare romantici cruissards, fatti di ruches e volant. È molto preppy il mocassino di Iceberg sia nella versione nero, bianco e turchese coordinato al calzino giallo corto, sia nelle nuance del rosso, rosa quarzo e fucsia da abbinare a calze bianche con logo. Per un contrasto dal sapore contemporaneo. Stesso clichè, ma di diversa interpretazione, anche sulla passerella di Emilio Pucci che fa fuoriuscire il calzino dagli scarponcini a punta da montagna nei toni del rosso fuoco, nero, rosa cipria e cuoio. Non ci sono sfuggite le scarpette di cristallo ai piedi delle principesse Disney di Dolce & Gabbana nè tantomeno le ciabatte decorate di Stella-Jean che essendo avvolte in una protezione impermeabile, riparano il piede dalla pioggia.



Preziosi dettagli: In casa Gucci siamo rimasti colpiti particolarmente dall'anello multi-finger tempestato di perle e di teste feline, che avvolge l'intera mano in una rede dorata. Sono molto particolari i fiori ricamati sui collant di N°21 da sfoggiare con sandali glitterati o boots androgini. Ma anche i tasconi a righe geometriche black & white con cui Max Mara rompe il rigore dei suoi tailleur nella nuance del rosa cipria. Il nostro occhio poi è caduto sul gioco di stratificazioni che porta la biancheria in prima fila: Prada fa sfilare bustini e corpetti stretti in vita sopra ai coprispalle, ai maxi coat, alle pellicce. Punta sulle sovrapposizioni anche Balenciaga che appone il top sopra all'abito lavorato a maglia.