MILITARY DIGITALE - Come svecchiare lo stile militare? Con la proposta di Woolrich che punta su una rivisitazione del camouflage in chiave digital stagliato sul suo parka capace di sfidare anche gli inverni più rigidi



HOMEWEAR METROPOLITANO - Avete accanto un uomo pigro che ama la comodità più che la moda? La soluzione per renderlo assolutamente di tendenza è fargli indossare i rilassati e raffinatissimi capi di Lucio Vannotti ispirati agli abiti da camera



DENIM ADDICTED - Per l'uomo che non può rinunciare al jeans ecco una proposta assolutamente inedita: il denim sartoriale Roy Roger's + Liverano&Liverano. Realizzato in tela giapponese di alta qualità ha le tasche posteriori stondate, le impunture verdi a contrasto e le fodere interne in cotone fantasia provenienti dall’Archivio storico Liverano&Liverano.



ATLETICO SARTORIALE - Come rinunciare alla comodità estrema della tuta da ginnastica? Indossandola, purché sia ipercromatica) con una giacca sartoriale per un look di assoluta tendenza firmato Tim Coppens



MIXAGE D'AUTORE - Pescare a caso nel guardaroba inventando un proprio stile può essere di assoluta tendenza. A patto che ci si affidi all'abile accostamento tipico di Brunello Cucinelli. Grigio e marrone, gessato e tweed possono convivere dando vita a nuovi ed accattivanti outfit



ALTERNATIVO ORIENTALE - Un po' zen e alla ricerca di un modo di vestire alternativo? Se chi vi è affianco ha questo profilo può ispirarsi alle creazioni di Sulvam che sviluppa il concetto di sartoriale 100% Made in Japan in chiave contemporanea



IRONICO NOSTALGICO - I fumetti e la disco sono le sue passioni? Carlo Volpi le rende assolutamente modaiole reiterpretando gli stereotipi della maglieria con un sapore street anni '90, con capi arricchiti da stampe, termosaldature e tanto colore e ironia



PREPPY BOY - Ancora ancorato al look da College? Chi meglio di Tommy Hilfiger può reinterpretare in chiave moderna ed urbana questo stile? I capi della Hilfiger Edition trasformano le divise del liceo in una eleganza sofisticata perfetta per gli eterni ragazzi



SCIATORE METROPOLITANO - Ama la montagna e desidera trasporla nella vita metropolitana? Ecco che Z Zegna soddisfa le sue esigenze riproponendo atmosfere del mondo sportivo di fine Anni '70 contestualizzandole nello scenario urbano in una collezione energica, contemporanea ed essenziale



TRENDY ECOLOGISTA - La salvezza del pianeta è la sua scelta di vita? La Recycled collection di Christopher Raeburn per Save the Duck è la soluzione. Imitare la natura trasponendola nell'ambiente urbano su capi riciclati con imbottitura sintetica è una scelta di vita prima che un concetto di stile.



ACTIVE MINIMALISTA - Il look da palestra è il suo must? Non disperate anche questo stile può diventare trendy chic se giocato sul total white proposto dalla collaborazione tra Reebok ed il duo stilistico britannico Cottweiler. Capi in memory foam dalle linee essenziali proiettano l'actiwear nel mondo del design d'avanguardia



TRADIZIONALE CONTEMPORANEO - Gli piacerebbe osare, ma non sa rinunciare a capi tradizionali? La soluzione è la collezione Lab Pal Zileri che mescola con stile il tradizionale abito monopetto a due bottoni in lana melange con un parka con cappuccio in nylon stretch con dettagli in microfibra.