Cuissardes: gli stivali alti sopra il ginocchio per l’inverno 2017

Audaci, seducenti, graffianti. Gli stivali dell’ inverno 2017 sono alti fino a sopra il ginocchio. Sono i cuissardes , sinonimo di sensualità e di appeal grintoso. Perfetti in combinazione a gonne mini e a pantaloni slim fit, hanno il potere di mettere in risalto le gambe e di allungare la silhouette. Dal modello flat in camoscio alla versione più rock con tacco squadrato o seducente stiletto: abbiamo selezionato i modelli più hot della stagione fredda!

Preziosi - Sofisticato e super chic, il modello di Charlotte Olympia è un’esplosione di stampe caleidoscopiche ispirate alla galassia con tacco alto en pendant. Aquazzura, invece, punta sul velluto nero e lo tempesta di insetti ricamati con perline e cristalli luccicanti che impreziosiscono la silhouette dal taglio minimal con tacco comodo.



Essenziali - Eleganti e di carattere come il modello di Dolce & Gabbana dalla linea sinuosa rivestita in morbido suede marrone. Non meno chic è la proposta di Stuart Weitzman che sceglie una sfumatura chiara di grigio per la sua versione morbidissima con coulisse in cima e tacco squadrato.



Grintosi - Un tripudio di glamour e di sex appeal impera sulla versione di Valentino in ecovernice nera lucidissima con tacco medio e largo. Un pizzico di audacia in più trionfa sui cuissardes di Francesco Russo che alla linea pulita in pelle nera con punta squadrata aggiunge il tocco graffiante del tacco rivestito in suede animalier.



