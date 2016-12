Cosa indossare all’addio al nubilato di un’amica

Look da discoteca: Per una serata danzante puntate su di un look dall’appeal metal. Sfrenatevi con l’abito di Victoria by Victoria Beckham in un tessuto metallico dalle sfumature argento-viola. Da esaltare con l’astuccio dalla silhouette in pelle argentata di Saint Laurent e con scarpe en pendant. Noi vi suggeriamo i sandali Gianvito Rossi in pelle metallizzata. Il tacco sottile e i lacci alla caviglia in stile gladiatore aumenteranno il vostro sex appeal.



Look da spiaggia: Destinazione mare? Se la vostra idea è di trascorrere l’addio al nubilato su un’isola o in barca a vela, per prima cosa scegliete un costume fantasia come il bikini con fondo blu di Dolce & Gabbana. Abbinate le sue tinte brillanti agli shorts in pizzo bianco Sangallo e al top in jacquard nella tinta del giallo chiaro firmati Carven. E per completare, scegliete una borsa capiente come quella di Balenciaga in canvas con bordi rosa a contrasto e le pianelle di Jimmy Choo con intrecci bianchi e marroni. Accessorio cool: il cappello di paglia a tesa larga di Eugenia Kim.



Look chic: Cena elegante in un castello o su un rooftop vista mare? Puntate su un abitino romantico come il modello in pizzo di Self Portrait nella tonalità dell’azzurro addolcito dal peplum in vita. L’effetto vedo-non-vedo della trama a righe intervallata da inserti in pizzo e l’irresistibile scollo a V, vi renderanno molto sexy. Completate il look con l’eccentrica clutch di Jimmy Choo illuminata da cristalli multicolor a contrasto, per stile e colore, e con le slingback in pelle rosa di Valentino.



