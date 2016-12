Cosa indossare a ferragosto: tre look di tendenza

Picnic, party in spiaggia o gita in montagna ? Qualsiasi programma abbiate in agenda per ferragosto , abbiamo il look che fa per voi! Lasciatevi ispiratere dai nostri tre outfit e sarete impeccabili per la festa più attesa dell'estate!

Picnic - Per una gita in campagna, shorts, crop top e borsa in rafia sono i capi ideali. Puntate sui pantaloncini a righe blu, panna, celeste e giallo di Jil Sander Navy dal fascino mariniere e abbinateli a un top romantico dal taglio corto che scopre le spalle e si impreziosisce di romantiche ruches finemente ricamate. Completate con le espadrillas platform in suede di Miu Miu e con una clutch in paglia intrecciata, magari dal sapore ironico come il modello di Anya Hindmarch con disegno smiley.



Al mare - Per un party on the beach, scegliete un abito bianco, lungo e senza maniche dall’allure bohémien. A noi piace molto il modello in crochet firmato Sea da portare con un paio di lace up flat in tinta neutra. Aggiungete una nota sicula con la borsa in rafia di Dolce & Gabbana. E non dimenticate il costume! Vi suggeriamo un bikini a stampa floreale con slip a vita alta, il modello più trendy della stagione.



In città - Per un pranzo, un brunch o un aperitivo metropolitano, vi suggeriamo un outfit fresco e comodo per combattere l’afa della city: i pantaloni a vita alta di Citizen of Humanity con taglio alla caviglia e gamba ampia, un top bianco con spalline sottili dalla linea essenziale come il modello proposto da Phillip Lim, la Classic Metallic Edge di Balenciaga in tinta rosa pesca. Ai piedi? Le sneakers Stan Smith di Adidas in versione mesh nella colorway bianco-rosso.



