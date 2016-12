Come vestirsi nel ponte di Pasqua: tre look di tendenza

Minigonna e camicia floreale: il mix perfetto per inaugurare la bella stagione, puntate su una gonna corta in camoscio, come quella di M.I.H. Jeans, e abbinateci una blusa floreale colorata, noi vi consigliamo quella di Equipment. Per completare la mise un paio di stivaletti en pendant.



Jeans e sneakers: per le più sportive, o semplicemente per chi vuole stare comoda, la soluzione sono un bel paio di jeans, meglio se morbidi e non troppo aderenti. Li trovate leggermente a zampa di Victoria Beckham, per completare il look abbinateci poi una giacca in denim, di una tonalità più scura, e un paio di sneakers bianche come quelle Adidas by Raf Simons.



Tailleur sprint: dimenticatevi del classico vecchio completo giacca e gonna, il tailleur ha una nuova vita ed è perfetto per occasioni come pranzi e cene al ristorante. Il pezzo consigliato da noi è in tweed rosso di Lanvin, da accostare a una camicia leggera con fiocco sottile nero, la trovate di Tom Ford, e da sdrammatizzare con un paio di ankle boots stringati di Saint Laurent.



Se le giornate lo permettono via libera poi alle gambe nude, altrimenti optate per un paio di collant, sempre eleganti.



E la borsa? Un secchiello in pelle chiara come quella di Mansur Gavriel, modello di punta del 2016.





