Come scegliere il tailleur a seconda del fisico

Snelle: Se avete un fisico longilineo, scoprite le gambe e puntate su un colore brillante come la tinta mandarino dell'ensemble di Altuzarra. La giacca avvitata e strutturata sulle spalle vi darà un po' di volume, mentre la gonna, su cui irrompe uno spacco laterale, vi donerà il tocco di sensualità che meritate. Abbinatela ad accessori in total black che esaltino il colore intenso.



Alte: Voi che siete delle stangone, non dovrete assolutamente rinunciare al must-have della bella stagione: i pantaloni cropped. A noi piace molto il tailleur di Gucci sia per la nuance verde smeraldo sia per la lavorazione jacquard con abbaglianti dettagli in lame. Il blazer è avvitato e supera i fianchi. E i pantaloni, lunghi alla caviglia, si aprono sul fondo regalando una vestibilità leggermente flared. Perfetti, per voi che siete slanciate, anche con un paio di stringate basse dal taglio androgino.



Bassine: Se il vostro punto di forza non è l'altezza, scegliete un completo con giacca cropped e pantaloni a vita alta. Che vi slancino. Noi vi suggeriamo uno spezzato: giacca crema in tweed di Giambattista Valli con profili di cristalli luminosi lungo l'abbottonatura e pantaloni a sigaretta neri a contrasto o in tinta come quelli di Isabel Marant in cotone. Ovviamente, per guadagnare qualche centimetro reale di altezza, i tacchi dovranno essere altissimi.



Curvy: Per nascondere qualche chilo di troppo, scegliete un tailleur con giacca lunga oltre i fianchi e pantaloni dritti, ampi ma anche stretti, purché non troppo aderenti. Quanto ai colori, optate per tinte scure che snelliscano. Via libera a nero, blu e grigio. Ma anche al verde bosco. Noi vi proponiamo il total black di Givenchy: pantaloni a sigaretta e blazer lungo con peplum asimmetrico sul fondo che non segna i fianchi. Portatelo aperto!



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it