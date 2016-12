Come indossare la salopette in primavera

In primavera esplode la salopette mania. Lunga, corta, slim fit od oversize, la tuta in denim è uno dei capi più cool di stagione che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba. Ecco tre idee su come indossarla nella bella stagione.

Rock-chic: Salopette e crop top. Il risultato sarà audace e molto sexy! Puntate sulla vestibilità flared della tuta in denim nero dal sapore retrò di Stella McCartney e combinatelo con il top corto basic firmato McQ Alexander McQueen. Date un tocco rock con i sandali anni Novanta di Saint Laurent. E infine completate il look con l'allure pop e contemporanea del secchiello di Kenzo nelle tonalità a contrasto, del rosso, nero, grigio.



Sporty chic: Casual e deliziose in salopette corta. Scegliete il modello di Saint Laurent con bordi molto sfilacciati, date un tocco mariniere con le righe blak & white della maglia a maniche lunghe di Proenza Schouler. E aggiungete un pizzico di femminilità con la chiusura a fiocco dei polacchini espadrillas di Rag & Bone. Il tocco in più? La bandana intorno al collo! Sceglietela in tinta rossa per spezzare.



Total Denim: Per un look up-to-date, abbinate la salopette al top in denim. Scegliete la tuta in bianco di M.i.h Jeans con cropped pants e combinatela con il top in denim di Steve J & Yoni P. Date una nota grintosa con i sandali di Church’s tempestati di borchiette sul cinturino e sull’inserto con maxi frangia. E vivacizzate il look con un colore intenso: il fucsia brillante della tracolla di Lanvin in pelle trapuntata.



