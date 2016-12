Come indossare la camicia bianca in autunno

Un capo intramontabile che seduce per la sua semplicità e per la sua eleganza dal sapore classico e privo di fronzoli. Ideale per qualsiasi occasione formale o informale, casual o elegante, la camicia bianca è un vero passepartout da avere sempre in guardaroba. L’effetto divisa però è costantemente dietro l'angolo, se abbinata ai classici pantaloni neri a sigaretta o a palazzo, o ancora alla gonna a tubino. Lasciatevi ispirare dai nostri suggerimenti un risultato trendy e impeccabile in autunno .

Camicia + Vestito: un trait d’union tra sensualità ed eleganza essenziale. Nella stagione delle sovrapposizioni dei capi, ci piace molto l’accoppiata camicia-abito, soprattutto se a contrasto black & white. Un esempio? Il vestito di Stella McCartney nero dalla silhouette A-line e camicia dalla linea dritta di Tom Ford mannish-inspired con colletto a punta. La seduzione della scollatura squadrata e decisa dell'abito sarà affievolita dalla camicia da portare completamente abbottonata. Ai piedi puntate sulle pumps di Prada ricoperte da un velo di velluto e rifinite dal cinturino in pelle marrone chiuso dalla fibbia dorata.



Camicia + Jeans: un binomio piuttosto comune che va declinato in versione contemporanea: jeans modello boyfriend dal lavaggio chiaro della linea Étoile di Isabel Marant e blusa morbida di Helmut Lang dalla linea over da indossare abbottonata fino all'ultimo bottone, come vuole il trend del momento. Per un risultato decisamente tomboy abbinate le sneakers in pelle bianca di Acne Studios con plateau ton sur ton. Completate il look con la nota ironica dello zaino Smiley di Anya Hindmarch.



Camicia + Gonna: Da tomboy a bon-ton con la minigonna in twill di cotone di Balenciaga - nuance verde militare e drappeggio - in abbinamento alla blusa di Lanvin impreziosita da nuvole di ruches che delineano il profilo del colletto e dei polsini. Aggiungete una nota rock con un paio di stivaletti in pelle dall’allure grintosa.



