Come abbinare i colori dell’estate 2016

Rosso + Verde Acqua - Vivace, intenso e profondo il rosso in estate esplode nella sua sfumatura più profonda battezzata da Pantone Rosso Fiesta e si sposa bene con il verde acqua. Paul Smith fa sfilare un abito rosso longuette manica lunga dalla linea ampia e lo abbina a sandali platform con doppio listino a incrocio.



Blu elettrico + Arancione - Uno dei colori più energici dell’estate, il blu elettrico si abbina perfettamente ai colori caldi che gli aggiungono una nota di luminosità. Sportmax per la bella stagione porta in pedana una jumpsuit in questa accattivante tinta di blu con un paio di sandali platform in una brillante nuance di arancione.



Bianco + Rosso - Il colore del candore per antonomasia è l’alleato perfetto della tinta della passione. Proprio come Carven, scegliete una gonna bianca a trapezio e abbinatela a top rosso e sandali bianchi.



Celeste + Bordeaux - Romantica, femminile e delicata quanto basta la nuance più tenue di azzurro si combina alla perfezione con il bordeaux. Jil Sander ad esempio, porta in passerella un total look azzurro e spezza con un paio di slip on nella tinta più scura del rosso



Rosa bubble + Giallo - Come Fausto Puglisi, scegliete un abito nella tinta più brioso e lucente di rosa e illuminate ulteriormente con un paio di scarpe a punta di colore giallo. Il risultato sarà scintillante.



Arancione + Rosa - Incoronato da Pantone, colore dell’anno insieme al Blue Serenit, il Rose Quartz per la bella stagione si abbina e si fonde con la tonalità più delicata dell’arancione. Un esempio? L’outfit firmato Jeremy Scott: minigonna rosa con crop top arancio. O anche l’ensemble di Emporio Armani: top rosa dalla linea morbida su mini shorts arancio.



Verde + Viola - Due nuance intense che insieme creano una combinazione audace e accattivante. Issey Miyake abbina maglia verde a gonna viola. Copiate il look, invertitelo e divertitevi con gli accessori.



Argento + Giallo - Freddo e incandescente, il colore argento si abbina bene alla vitalità del giallo. Loewe sceglie accessori in tinta limone su un ensemble metal in total look.



Giallo + Blu Navy - Abbinate il blu navy al il giallo per dare una nota di solarità, allegria e freschezza al vostro outfit in testa scura. Cristiano Burani sceglie un crop top giallo e lo combina a un paio di mini shorts blu



Oro + Arancio - Brillante e luminoso, la nuace oro fa risplendere i capi come monili preziosi. Abbinatelo all’arancione intenso per un risultato davvero esplosivo. Ispiratevi a Karen Walker che sceglie un paio di pantaloni gold e li combina con top e foulard nella tinta più accesa degli agrumi.



