Colloquio di lavoro, i look giusti anche d'estate

Il primo colloquio di lavoro è, inevitabilmente, uno dei momenti più angoscianti nella carriera di una persona. Sia il primo in assoluto o semplicemente quello per una nuova opportunità lavorativa, la domanda drammatica delle componenti di sesso femminile rimane una: cosa mi metto? Vi diamo qualche idea, a seconda del vostro stile.

Look classico: abito in colori tenui

Look basic: camicia bianca e gonna in jeans

Essendo ora in pieno periodo estivo abbiamo pensato a tre alternative per tre stili diversi, da sfruttare o ai quali ispirarsi, proprio nelle giornate più calde.

Look basic: da non confondere con anonimo. È una mise che si compone di capi semplici ma efficaci: la camicia bianca, per esempio, da portare leggermente sbottonata e con i polsini risvoltati, una gonna in jeans ad altezza ginocchia e sandali vintage in tinte neutre.

Look informale: che, va precisato, non significa tuta o jeans con strappi. Un completo composto da pantaloni ampi e un gilet en pendant è l'alternativa giusta per sentirsi in ordine senza strafare. Abbinateci una t-shirt in cotone bianco, per le scarpe anche delle sneakers total white possono funzionare.

Look classico: per le più tradizionali, non potevamo di certo ometterlo... Puntate a un abito dalla silhouette non troppo sofisticata, in materiale leggero e traspirante. No alle stampe e ai colori troppo accesi, meglio una tinta sobria come il cipria o il beige. Calzate poi delle ballerine con cinturino per un tocco di romanticismo.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it