Collane preziose per il 2015: impreziosite da dettagli vintage e altri moderni

07:00 - Le sfilate parlano chiaro: i gioielli dell’ultimo periodo devono essere importanti. Poco importa se preferite le linee moderne o quelle vintage, una collana più è di grandi dimensioni meglio decorerà il vostro look.

In passerella gli esempi perfetti arrivano da Angelos Bratis, dove sono dei girocolli molto grandi a forma di serpente, a definire i look da sfilata. Al contrario, da Giambattista Valli le strutture diventano piatte, bidimensionali, ricordano i sassi del mare levigati dalle onde.



Giorgio Armani punta su una direzione totalmente diversa, i protagonisti sono dei fili trasparenti, intrecciati e legati tra loro danno vita a una struttura moderna e contemporanea.



I brand più conosciuti giocano con delle collane da legare dietro il collo come colletti, da Erdem, dove il fiocco è nero e le pietre frontali delicate, da Marni dove invece la scelta è più minimale e sono le pietre a essere le assolute protagoniste.



Non mancano poi le alternative più signorili, i ganci sono dorati o in argento e le decorazioni preziose. Gli esempi sono di Valentino, tra le più costruite, seguito da Shourouk e Oscar de la Renta, opulenza da favola. Lanvin, infine, chiude il cerchio con un modello semplicissimo con scritta Happy.



