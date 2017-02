Cioccolato fashion: in passerella gli abiti da magiare con gli occhi

Il Salon du Chocolat di Milano ha proposto, come già è avvenuto nelle passate edizioni, una straordinaria sfilata di abiti e accessori di cioccolato , il Chocolate Fashion Show . La collezione 2017 si chiama “Chocolate Gallery” con le creazioni firmate dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) realizzati in collaborazione con 12 stilisti internazionali, studenti della NABA-Nuova Accademia di Belle Arti Milano. Ha coronato la bellezza della sfilata un abito firmato da Ernst Knam in collaborazione con lo stilista di haute couture Tony Ward.

A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 1 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 2 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 3 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito del maitre chocolatier Ernst Knam in collaborazione con lo stilista di haute couture Tony Ward. 4 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 5 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Emmie Wang in collaborazione con Giancarlo Cortinovis 6 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Emmie Wang in collaborazione con Giancarlo Cortinovis 7 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Tao Ran in collaborazione con Francesco Boccia 8 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Mihaly Domokos in collaborazione con Davide Comaschi 9 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 10 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Mihaly Domokos in collaborazione con Davide Comaschi 11 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Lydia Suteva in collaborazione con Pasquale Marigliano 12 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Lydia Suteva in collaborazione con Pasquale Marigliano 13 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 14 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Liu Jing Jing in collaborazione con Alessandro Servida 15 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Li Wang Ling in collaborazione con Sandro Ferretti 16 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 17 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Li Wang Ling in collaborazione con Sandro Ferretti 18 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Jean Paul Benielli in collaborazione con il Maître Chocolatier Patrice Chapon 19 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Jean Paul Benielli in collaborazione con il Maître Chocolatier Damien Piscioneri 20 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Jean Paul Benielli in collaborazione con il Maître Chocolatier Damien Piscioneri 21 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Jean Paul Benielli in collaborazione con il Maître Chocolatier Patrice Chapon 22 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Huang Jo Wei Sunny in collaborazione con Fabrizio Donatone 23 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Tao Ran in collaborazione con Francesco Boccia 24 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Susanne Sandgreen in collaborazione con Rocco Scutellà (Large) 25 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 26 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Huang Jo Wei Sunny in collaborazione con Fabrizio Donatone 27 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Giuliana Conversano in collaborazione con Giancarlo Cortinovis 28 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Giuliana Conversano in collaborazione con Giancarlo Cortinovis 29 di 34 Italy Photo Press Italy Photo Press A Milano la sfilata di abiti di cioccolato 30 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito si Shirley Loor Loor in collaborazione con Luca Mannori 31 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito si Shirley Loor Loor in collaborazione con Luca Mannori 32 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Aslan Senay in collaborazione con Carmelo Sciampagna 33 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Aslan Senay in collaborazione con Carmelo Sciampagna 34 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa A Milano la sfilata di abiti di cioccolato Abito di Tekin Gozde in collaborazione con Alessandro Servida leggi dopo slideshow ingrandisci

Il lavoro degli stilisti ha potuto avvalersi inoltre del supporto del maître chocolatier Davide Comaschi e di Nicoletta Morozzi, Fashion Leader dell’area Fashion Design di NABA. Tra le creazioni in passerella sono da segnalare due abiti firmati dai maître chocolatier Patrice Chapon e Anita Thakker, realizzati rispettivamente in collaborazione con gli stilisti Jean Paul Benielli e Jasper Garvida, e un abito che arriva direttamente dal Camerun, della stilista Sylvie Valtan realizzato da Fabio Ferrari.



La sfilata è nata dalla volontà di unire arte, fashion e food come tre categorie creative che insieme sanno unire la bellezza delle forme, l’aroma e la golosità del cioccolato allo stile della moda.



La creazione dei bozzetti ha preso spunto, in occasione di un laboratorio didattico di NABA dalle suggestioni suscitate da opere d’arte di diversi stili e periodi storici, dall’antica pittura cinese fino alle installazioni contemporanee scelte dai singoli stilisti.