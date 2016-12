Cioccolato: buono da mangiare, straordinario da indossare

Milano , capitale della moda italiana, ha realizzato in questi giorni un singolare evento che unito la spettacolarità della sfilata di moda al gusto del cioccolato. In occasione del Salon du Chocolat, svoltosi nei giorni scorsi nella città della Madonnina, è andata in scena una particolarissima e golosa sfilata di abiti a base di cioccolato.

Durante il "Chocolate Fashion Show” hanno sfilato dodici deliziose creazioni, naturalmente da mangiare solo con gli occhi, realizzate dai giovani stilisti del Biennio in Fashion and Textile Design di NABA-Nuova Accademia di Belle Arti Milano, guidati da Nicoletta Morozzi e con la collaborazione di Silvia Grilli, direttrice di Grazia Magazine. La sfilata, intitolata "A gift from the sky", è stato uno degli eventi di punta del Salone, mentre gli abiti sono rimasti esposti durante tutto il periodo di apertura della kermesse al pubblico.