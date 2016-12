Chelsea Boots: gli stivaletti comodi per l’Autunno/Inverno 2016

Bassi, comodi e di attitude urbana, si confermano tra le scarpe più desiderabili dell’Autunno/Inverno 2016. Sono i chelsea boots, gli stivaletti bassi con tipici inserti elastici alla caviglia, perfetti sia in abbinamento a pantaloni aderenti, sia anche a gonne a ruota e ad abiti anni 50 dal sapore bon ton per un risultato all’insegna del contrasto. Dal classico modello in suede alla più grintosa versione tempestata di borchie: ecco i must have su cui puntare!