28 ottobre 2014 Cappotto per l'inverno: una guida per sceglierlo Classico spigato, color cammello o ricamato: il cappotto diventa l'accessorio principe dei look invernali. Il vezzo? La mantella sulle spalle, come quella di Burberry

07:00 - Se siete indecise su quale sia il cappotto su cui puntare per l’inverno, è bene essere aggiornate sulle ultime tendenze in modo da orientarsi tra le proposte e scegliere un capo che riesca ad accompagnarvi per molte stagioni, rimanendo attuale e versatile. Ampi, dalle fantasie che spaziano dal classico spigato ai ricami floreali fino alle morbide mantelle da appoggiare sulle spalle: ecco i modelli che ci piacciono di più.

Stefano Pilati per Agnona disegna un capospalla dai volumi over e in bicolor: abbiamo scelto l’accostamento blu/nero, perfetto per ogni look ed estremamente elegante. Bella anche la rivisitazione del classico spigato di Dries Van Noten, con cintura in vita e grande spilla appena sotto il bavero. Non passa mai di moda il morbido “accappatoio”: sempre in blu e nero nella versione di Pinko, nel classico color cammello e reversibile quello di Max Mara.



Per chi ama i look romantici, invece, c’è la cappa di Dolce & Gabbana, con cappuccio in pelo e sofisticati ricami in rilievo. Chi cerca modelli in pelliccia potrà ispirarsi al total look di Bottega Veneta, spezzato solo da un cinturino pitonato, al lungo modello in astrakan di Fendi o al bomberino colorato di Gucci. Immancabili i montoni: da quello lungo di Emporio Armani a quello dal taglio giovanile del marchio inglese The Whitepepper.



Niente paura se preferite gli spigati: quello firmato da Max Mara è un capo che non invecchierà mai nell’armadio mentre da French Connection (marchio acquistabile online) se ne trovano di modelli iper classici ma contemporanei, a prezzi accessibili. O ancora, se siete fan degli intramontabili alamari: deliziosa la versione college di Lazzari. Il vezzo da fashionista, infine, è la mantella da buttare con nonchalance sulle spalle. La sfilata di Burberry Prorsum ha fatto scuola, ma niente paura, modelli simili si trovano anche da Zara.



