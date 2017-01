Capodanno 2017: tre look da sfoggiare al veglione

Pronta per brindare all’inizio del 2017 ? Se non sai ancora cosa indossare, niente panico! Ti suggeriamo tre look perfetti per Capodanno : dal minidress lucente all’ensemble in pizzo passando per la mise in velluto cangiante. E ricordati che al veglione, è fondamentale brillare !

Top crop + gonna - Romantica e al contempo sensuale in pizzo. Scegli un’ensemble in coordinato composta da gonna a tubino e top dal taglio corto a mezza manica, con ricami all over. Illumina con le pumps metallizzate di Tom Ford in tinta silver. E infine completa con la clutch nera Rockstud di Valentino impreziosita da iconiche borchiette dorate a piramide.



Top + pantaloni - In velluto cangiante. A noi piace molto il completo coordinato di Zara in una incandescente nuance di grigio da combinare con la tinta rosa quarzo delle Mary Jane di Gianvito Rossi. Aggiungi, poi, un'ulteriore nota lucente con la clutch rigida e compatta di Nathalie Trad in agata con intagli geometrici.



Mini dress - Per un risultato dall’attitude a metà tra il romantico e il rock. Punta sull’abito rosa di Fendi da combinare a una maglia nera trasparente, per un abbinamento layered molto seducente. Completa con i tronchetti in pelle nera di Bottega Veneta definiti da doppio cinturino alla caviglia e cerniera laterale.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it