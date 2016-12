18 novembre 2014 Camicie per l’autunno: tutti i modelli must have da sfoggiare di giorno come di sera Pezzo cult per ogni guardaroba che si rispetti, le trovate con stampe, a righe oppure semplici tinta unita Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La camicia è uno di quei pezzi che realmente non possono mancare nel guardaroba femminile. Ci sono le versioni più eleganti, con stampe, fiocchi e decori particolari, oppure quelle più semplici, in tinta unita o a righe.

In passerella da Emporio Armani ritroviamo i colletti tondi alla Peter Pan, declinati in tinte soft come il grigio perla, così come quelli alla coreana. Diversi i tessuti utilizzati da Karen Miller, cotone pregiato e robusto con ricami sulle maniche e sulla parte centrale, la sfilata offre buoni spunti anche per lo styling: indossate la camicia sopra un dolcevita.



Valentino reinterpreta i canoni di una moda casta, i colli sono definiti, i bottoni mimetizzati e le silhouette rigide e slim. Tocchi di trasparenze e dettagli bon ton presi in prestito dall’Ottocento.



Se siete alla ricerca di pattern interessanti, c’è la proposta di Burberry Prorsum con motivo floreale in rosa, altrimenti total black con decorazioni di Mulberry.



Tra le più gettonate ci sono le rigate, in rosa acceso di Isabel Marant, in blu navy con righe sottili bianche di Equipment. Il dettaglio chic? Il fiocco da portare in diverse modalità, in bianco di Jil Sander oppure nero di Chloé.



