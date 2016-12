Calzini a tema natalizio: tante idee per le feste 2014

07:00 - A Natale, si sa, si tende a tornare ogni volta un po’ bambini. Le calze a tema natalizio, per esempio, sono una di quelle passioni che accomuna grandi e piccini. Abbiamo scelto le proposte più simpatiche in circolazione.

ASOS è un punto di riferimento per tutti gli amanti dello shopping online, rivenditore di marchi giovani, con fasce di prezzo varie, è sicuramente la meta ideale per gli accessori più stravaganti, non a caso è inglese.



I calzini che ci propone per questo Natale 2014 sono diversi: renna, pinguino e pupazzo di neve prendono forma sulla punta dell’accessorio, oppure il nero delle calze contrasta con la bianca barba di Babbo Natale, e ancora, lo ritroviamo immerso nei dolci e nella neve su un modello celeste.



Per le più freddolose, Cath Kidston propone le parigine a pois rossi su fondo verde, sfruttabili anche oltre il periodo natalizio. Predilige il blu navy con illustrazioni variegate, John Lewis, dall’albero di stilizzato, ai più classici pupazzi di neve.



Monki preferisce vincere facile e associa dei teneri gattini, a palle decorative e piantine; New Look vira verso la tradizione con l’utilizzo di blu e rosso, mentre Swell unisce dettagli sportivi, come i quadretti e le bande rosse alla caviglia, a un elfo old school.



Infine, un altro punto di riferimento per questo genere di acquisti, troviamo Topshop. Pacchi regalo a volontà, pupazzi con papillon e allegria contagiosa.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it