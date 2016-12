Calze: le tendenze per l’Autunno-Inverno 2016

Pesanti o leggere, sportive o sexy, lunghe o corte. Le calze per l’ Autunno-Inverno 2016 si mettono in vista per completare il look con un twist in più. Dal calzino sportivo da sfoggiare con le sneakers alle più eleganti e sofisticate parigine da abbinare a un abito bon ton fino ad arrivare alla versione vivace e colorata perfetta con scarpe aperte o ankle boots : scopri i modelli più cool di stagione e completa il tuo outfit con una nota di carattere!

Parigine - Glamour e irresistibili, le calze alte oltre il ginocchio caricano il look di sensualità e sono perfette in abbinamento ad abiti e minigonne. Stella McCartney le propone a costine in versione color block, in tinta blu, nera e bianca. Miu Miu e Baserange puntano a una lana doppia in tinta unita, viola e grigio rispettivamente.



Leziose - Raffinate e senza tempo. Come le calze in pizzo floreale di Dolce & Gabbana che completano la mise con grazia e femminilità. Più sobrio ma ugualmente romantico è il calzino di Prada in cotone nero con orlo decorato da sottili ruches bianche.



Casual - Sportive e, talvolta, inaspettate, sono il dettaglio di carattere che dona all’outfit un twist metropolitano. Un esempio? Il modello corto di Etoile by Isabel Marant in tinta rossa oppure i calzini in jacquard bianchi e neri di Off-White con lamé argentato. Ideali in combo con scarpe da ginnastica o stringate dal taglio androgino.



