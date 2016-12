Calze in vista: ecco come abbinarle in tre look

Le calze corte per l’ Autunno-Inverno 2016 si mettono in vista. La tendenza di stagione vuole il calzino in prima linea, sotto abiti, gonne, cropped pants e shorts, in abbinamento a qualsiasi tipo di scarpa, dalle stringate agli ankle boots , passando per i sandali, alti, anzi altissimi. Una combinazione non certo usuale ma sicuramente semplice da replicare. Segui i nostri consigli e sfoggia il binomio del momento!

In abito - Smorza l’eleganza di un dress longuette con sandali e calzino. Punta sull’abito in tinta ruggine di Max&Co, abbinalo alle scarpe aperte in velluto con plateau di Miu Miu e dai un tocco di colore con calze di cotone a fantasia geometrica. Per un risultato sofisticato e brioso.



In gonna - Una nota glamour a un outfit easy-chic. Un esempio? Scegli la skirt svasata di Zara verde militare, abbinala al dolcevita blu in lana e cashmere di Jardin Des Orangers e al bomber di Saint Laurent ispirazione menswear. Completa con gli ankle boots in pelle nera di Opening Ceremony e tira su la calza nera.



In cropped pants - Casual, rock e graffiante quanto basta. Scegli i pantaloni mannish inspired di Miu Miu con risvolto e abbinali alla t-shirt a stampa di Gucci che lancia un messaggio d’amore - Aveugle Par Amour - accanto a una farfalla gigante. Sopra, la giacca biker in pelle nera della linea Ètoile di Isabel Marant. Ai piedi, le stringate in pelle di A.P.C. dalla linea essenziale e le calze di Wolford in tessuto trasparente impreziosito da romantici pois.



