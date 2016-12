Caldi e di tendenza, sono i maglioni per l’inverno 2014

07:00 - Con il finire del mese di ottobre la stagione fredda è ormai alle porte. Tempo quindi di tirare fuori dall’armadio quei morbidi alleati che ci terranno compagnia per i prossimi mesi. Parliamo dei maglioni in lana, ovviamente.

In passerella la maglia ha predominato da New York a Parigi, passando per Milano e Londra. Alberta Ferretti propone le versioni tinta unita nei toni sobri del verde oliva e della terra, si indossano lievemente più lunghi su maniche e punto vita e si impreziosiscono con un piccolo ricamo.



Missoni punta invece su modelli dalle silhouette sportive, dettagli arancioni incontrano altre sfumature di verde, maglie più sottili si alternano ad altre più pesanti. Da N°21 l’essenzialità è il punto di partenza e di arrivo, girocollo minuto o con scollo profondo a V, la semplicità è comunque di casa.



Tra le tipologie che vi consigliamo di prendere in considerazione, sicuramente fa capolino il cardigan. Puntate su una misura piccola, meglio se in cashmere e di un colore acceso proprio come quello di Dear Cashmere. Come alternativa anche un dolcevita di Nina Ricci grigio, uno più lavorato di étoile Isabel Marant.



Fan dei classici girocollo? Total white per Miu Miu, verde smeraldo con motivo a intreccio di Burberry Brit e con pattern optical di Valentino.



