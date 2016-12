Borse da ufficio: capienti e di tendenza per l’autunno

07:00 - Durante la settimana i ritmi sono solitamente frenetici, il tempo per organizzare abbinamenti e look d’effetto è sempre troppo poco. La borsa, protagonista insieme alle scarpe, dell’abbigliamento femminile, deve essere capiente e pratica, ma anche alla moda e secondo l’ultima tendenza. Per questo esistono le borse da ufficio, comunemente riconosciute come borse business.

A Parigi l’ecologista vegan Stella McCartney, ha fatto sfilare delle maxi borse finemente decorate, mentre da Trussardi la scelta è ricaduta sulla stampa coco – trend di stagione - con un pratico gancio al centro e tracolla in metallo o classici due manici. Se per voi la colorazione è importante che sia il più neutra possibile, puntate su un modello in pelle pregiata come quella di Proenza Schouler o grigio con classica nappa intrecciata di Bottega Veneta.



I modelli più rigidi sono quelli di Viktor and Rolf, con manici sottili in metallo e struttura ben definita. Da Diane Von Furstenberg ci si orienta verso un mood anni Sessanta, con pattern tipici e un color palette tendente al marrone. Sempre sobria ma con inserti differenti, la classica Fendi.



Un tocco di colore vivace per illuminare le prime giornate grigie? Ci pensano Nina Ricci, con un rosa intenso e Tod’s con rosso fuoco.



