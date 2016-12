Borse da mare: tutte le tendenze dell’estate

Fantasiose, ironiche, colorate. In canvas, in tela, in paglia o in denim. Ed anche tinta unita. Purché in formato maxi per contenere tutto il nécessaire per la spiaggia . In vista dell’ estate sempre più vicina, scoprite tutte le borse da mare a cui non potrete rinunciare per la prossima vacanza.

Vivaci & Fantasiose: Ironiche, coloratissime ed eccentriche sono il sinonimo di allegria estiva. Sono pop le tinte della shopper di Miu Miu su cui imperano atratti giochi geometrici e il logo del brand. La tradizione siciliana invece trionfa sulla borsa di Dolce&Gabbana che è un’esplosione di stampe e colori vivaci. Molto ironico è lo zaino di Moschino con lo slogan Fresh Eau de toilette, leitmotiv della collezione per la Primavera / Estate 2016.



In paglia: Anche in questo caso, colorato è bello! Righe multicolor, nuance a contrasto e intrecci di paglia rivestono la shopper capiente e sofisticata firmata Marni. Più brillante e maxi, invece, è la borsa di Sensi Studio che risplende di un giallo luminoso, a contrasto con il fiocco di nappine nella tinta del fucsia. Vivace è anche il modello da portare a mano proposto da Kayu con pon pon pendenti e manico rivestito da una stoffa in colori intensi.



Minimal: Più semplici e facilmente abbinabili, ma non meno trendy. Sono perfette anche per un giro in città. Come la shopper in canvas di Balenciaga in lino beige dalla silhouette minimal. Ha un sapore urban anche il modello di Tomas Mayer in tela di cotone beige con disegno della palma ton sur ton. Più sporty è invece la borsa in denim di Vanessa Bruno con occhielli metallici decorativi.



