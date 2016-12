Borse colorate: sfumature pallide e altre più intense

07:00 - Le borse colorate sono un accessorio spiritoso e interessante se si pensa a come esse possano rivoluzionare totalmente un look. Non serve dunque abbinarle a scarpe o gioielli, sceglietele a seconda del gradiente che più vi piace e sfruttatele come elemento per spezzare l’abbinamento.

Tra le tinte predilette fanno capolino il blu Kern, intenso e vivace, è facilmente abbinabile. Sceglietene un modello pratico per il giorno, come una sacca per esempio, e accostateci un paio di jeans. Una pochette in pelle morbida per la sera andrà benissimo, specialmente se abbinata a un total look in nero.



Non manca nemmeno il rosso ciliegia e le sue sfumature più affini. Intramontabile il modello 2.55 di Chanel, così come la cartella rigida con tracolla di Saint Laurent.



Se la vostra idea è quella di direzionarvi verso esempi dai colori più brillanti, troverete il classico modello a bauletto morbido di Bottega Veneta, oppure la tracolla di medie dimensioni di Roger Vivier.



Tinte primaverili? La borsa con tracolla in metallo dorato nel color del verde acqua molto pallido, firmata Fendi e quella di Marc Jacobs da portare sia con tracolla che ai manici doppi.



