Colori pastello: colori vivaci sì, ma non solo. Anche le tinte pastello vanno per la maggiore durante il periodo estivo. Zainetti multicolore, clutch minimal oppure borse decorate, le scelte sono varie.



Colori elettrici: verde, blu, rosso e giallo: le tinte si accendono di sfumature intense per portare un tocco di colore anche al look più sobrio. Il consiglio è quello di non abbinarle a look chiari come il bianco e il beige, ma di preferire tessuti basic come denim e cotone.



Stampe gipsy: per le amanti dei colori intensi e dei look prettamente estivi, la scelta giusta sono le borse dalle stampe e dai tessuti hippy. Non solo nuance accese, ma anche lavorazioni particolari eseguite meticolosamente sui modelli più vari. C'è solo l'imbarazzo della scelta.



Colori pop: la differenza con quelli elettrici? Sono più caldi e comprendono anche tinte come arancione e rosa. Dalla borsa in plastica molto femminile a quella sofisticata in suede, dalla shopping bag ampia e capiente alla pochette piccola per la sera. Cosa aspettate ad acquistarne una?



