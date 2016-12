Borse bizzarre: al limite della fantasia, l’inverno regala modelli unici

07:00 - La fantasia degli stilisti per la stagione invernale ha raggiunto picchi decisamente alti. Le borse, in particolar modo, sembrano essere l’accessorio “bersaglio” di molti designer stranieri. Curiosi di scoprire i modelli più stravaganti?

Impossibile non citare il debutto di Jeremy Scott da Moschino, la prima passerella è stata invasa da borse Coca-Cola, confezioni di patatine, Happy Meal, e chi più ne ha più ne metta.



Non si è certo tirato indietro Karl Lagerfeld, da Chanel, nel supermarket più chic di sempre, hanno sfilato borse confezionate come bistecche, cestini di ferro e mezzi litro di latte fresco.



Restando in tema colazione, c’è anche Anya Hindmarch, con delle simpatiche scatolette definite da stampe di cereali, e illustrazioni degli stessi su borse business in pelle.



Charlotte Olympia gioca sull’illusione ottica, una clutch in plastica trasparente contiene un’altra sotto borsa in pelle dorata; Saint Laurent riproduce una pistola a tracolla tempestata di paillettes e Stella McCartney gioca con gli alieni.



