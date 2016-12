26 dicembre 2014 Bianco d’inverno: tra accessori e capi d’abbigliamento, scoprite i must have di stagione Dalle passerelle ai negozi, il trend è ovunque. Scoprite cosa acquistare per essere di tendenza Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Bianco estivo? Sì, ma non solo. La nuance candida per antonomasia fa parlare di sé anche durante la stagione più fredda, a ricordare la purezza della neve. Dai capispalla, agli abiti, passando per gli accessori, ecco cosa vi occorre per essere di tendenza.

A Parigi vestirsi di bianco è, quasi, d’obbligo. A testimonianza di ciò c’è la sfilata di Hermès, con completi ampi e sartoriali, composti da giacche e pantaloni ma anche lunghi cappotti.



Niente di troppo distante da Isabel Marant, anche la stilista punta infatti al bianco, lo declina su gilet pelosi e piumini effetto piatto, giocando tra nuance variegate, dalla sfumatura tendente al grigio, a quella pura, chiarissima.



Da Barbara Bui, invece, trionfa l’avorio, maglioni a collo alto, pantaloni con diverse silhouette e addirittura scarpe: tutto in pendant.



Per un look in total white, iniziate da una camicia, anche semplice, come quella proposta da Burberry London, copritevi il giusto con un maglione sottile in cashmere di Closed.



I pantaloni perfetti sono quelli lievemente skinny di Loro Piana, potrebbero sdrammatizzare un outfit serale composto dalla giacca stile tuxedo di Saint Laurent.



Ai piedi puntate su delle ballerine di Roger Vivier, al braccio una borsa grande di Fendi.



