Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 1 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 2 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 3 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 4 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 5 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 6 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 7 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 8 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 9 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 10 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 11 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 12 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 13 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 14 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 15 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 16 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 17 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 18 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Azzurra Gronchi, borse per donne che affrontano la vita con brio! Foto di Francesca Partesi leggi dopo slideshow ingrandisci

Azzurra, possiamo parlare del tuo legame con il settore della pelletteria come di una "storia di famiglia". Ma com'è nata la tua passione per la moda e, in particolare, per gli accessori? Quando hai realizzato che saresti diventata una designer?

La mia famiglia, oltre quarant'anni fa, ha fondato la Samanta, una conceria specializzata nella produzione di pellame di altissimo livello. La nostra azienda sorge a Ponte a Egola, in Toscana, nel polo conciario più importante del mondo. Possediamo dei macchinari di tecnologia avanzata che riescono a ricreare non solo le texture, ma anche disegni, fantasie e colorazioni particolari. Sin da bambina ho vissuto in prima persona questa realtà, fatta di materia, pura artigianalità, solida esperienza. Ho respirato da sempre l’odore autentico del pellame e la passione per la moda. I miei genitori già a quei tempi collaboravano con le più importanti maison del mondo. Tutti questi stimoli hanno alimentato lo spirito creativo che già custodivo nel mio patrimonio genetico. Nella mia vita non avrei potuto fare altro che la designer di accessori in pelle!



Qual è stato il tuo percorso formativo prima di diventare una stilista e di fondare, nel 2011, il brand che porta il tuo nome Azzurra Gronchi?

Il mio percorso di studi e le mie prime esperienze professionali sono state funzionali alla realizzazione di un sogno che da sempre condividevo con mio padre: creare una linea di borse che fosse un prodotto totalmente nostro, dall'inizio alla fine del processo produttivo, senza fornitori o intermediari terzi, utilizzando il pellame della conceria di famiglia. Per raggiungere questo obiettivo ho dapprima conseguito il diploma di modellista di calzature, ho quindi frequentato il Polimoda di Firenze, studiando sia design che marketing dell’accessorio, in modo da avere una visione completa anche sulle logiche del mercato. Ho sempre cercato di fare esperienze significative nel settore: rinunciavo alle mie vacanze estive per lavorare come stagista nei grandi calzaturifici. Dopo il diploma al Polimoda, sono stata diversi anni nell'ufficio stile di Ferragamo, poi in quello di Dolce&Gabbana, per approdare infine da Costume National, con un ruolo di maggiore responsabilità: seguivo infatti tutta la linea accessori al fianco di Ennio Capasa, fondatore e direttore creativo della Maison. Mi sono finalmente sentita pronta per lanciare il mio brand e così dare vita al progetto di famiglia.



Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono le borse Azzurra Gronchi?

Attraverso le mie collezioni voglio innanzitutto trasmettere positività, allegria, divertimento. Il mio stesso nome, Azzurra, rispecchia questo messaggio di leggerezza e ben si addice al mio carattere, solare e giocoso. In tutte le mie creazioni cerco di inserire degli elementi che facciano sorridere, che siano colori, forme o immagini . Non mi piacciono i loghi in vista, preferisco comunicare il mio brand in modo sensoriale. Punto ad introdurre sul mercato degli articoli inediti, esclusivi ed originali. Affido la riconoscibilità delle mie borse alla forma o alla lavorazione, puntando sulla forte identità del prodotto.