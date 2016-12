Arancione d’autunno: vivace e positivo, regala una nuova luce a ogni look

07:00 - Ve ne avevamo già parlato durante il periodo estivo, l’arancione vitaminico torna anche durante la stagione fredda, declinato in capi d’abbigliamento e accessori.

Balmain lo sceglie sia per gli accessori, una cintura a fascia ampia e dei polsini in pelle, così come per una pelliccia corta e un total look ton sur ton. Da Missoni la sfumatura è lievemente più scura, si alterna su pantaloni pratici e maglie sottili in lana.



Nella città della creatività, Londra, Preen by Thornton Bregazzi si sbizzarrisce con il monocolore, creando degli accostamenti in arancione dalla giacca ai pantaloni.



Se amate giocare con nuance intense come questa, per voi ci sono i pantaloni jacquard di Bottega Veneta, oppure l’abito in misto lana e seta di Valentino, perfetto per un’occasione speciale.



Con inserti a contrasto il dolcevita di Altuzarra, motivo a righe optical per Dries Van Noten. Gli accessori più divertenti? La borsa in shearling di Fendi e gli stivaletti da pioggia alla caviglia di Swims.



