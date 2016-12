24 giugno 2015 Aperitivo con le amiche: tre look perfetti per l’estate Tacco vertiginoso e pantaloni aderenti o completo bon ton? Scoprite le alternative più alla moda e scegliete la vostra preferita Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il periodo estivo è sinonimo anche di uscite in gruppo, cene all’aperto, passeggiate per la città e aperitivi con le amiche. Ma come vestirsi per un incontro con le proprie amiche senza strafare né sembrare, al contrario, troppo 'sciatta'? Vi diamo la soluzione in tre look diversi.

Stile anni Settanta: dedicato alle fashioniste, a quelle che non perdono una tendenza che sia una, sempre attente a seguire la moda del momento.



Questo look si compone di abito corto in camoscio - o similare - colorato, zoccoli con plateau oppure bassi come quelli di Miu Miu, e una borsetta a tracolla, meglio se in colori basic.



Stile rock’n’roll: per voi la mise ideale deve essere semplice ma con qualche capo studiato? Lo stile rock è un grande classico che ben si adatta a un’occasione del genere.



Giocate con i colori: pantaloni bianchi a contrasto con maglia nera, come quella con stampa a mo’ di bandiera americana di Givenchy, e abbinateci sandali dal tacco alto con bande molto sottili, un po’ effetto rete, e una clutch rigorosamente nera, per esempio quella firmata Alexander McQueen.



Stile bon ton: il vostro animo sensibile e romantico si riflette anche, e soprattutto, nel guardaroba? Per voi c’è il completo composto da pantaloni bermuda corti e giacca, meglio se in toni pacati e chiari.



Da abbinare con accessori naturali: i sandali sceglieteli bassi, come quelli di Gianvito Rossi, e la borsa in cuoio a tracolla, Emilio Pucci.



