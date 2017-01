Anelli: novità e tendenze per l inverno 2017

Preziosi, eccentrici, multicolor, in formato maxi e tempestati di pietre preziose. Parliamo degli anelli che per l’ inverno 2017 si indossano categoricamente in combinazione tra loro, uno, o anche due, per ogni dito: il diktat di stagione è non restare a mani nude. Dunque, comincia a curiosare tra le nostre proposte e divertiti con il mix&match.

Ispirato dall'iconico motivo Flora, l'anello Gucci in oro rosa è decorato da una farfalla smaltata a mano e da un piccolo ciondolo a cuore con rubino rosso al centro. Un accento di smalto rosa è la scelta femminile e sofisticata di Aliita per rifinire l'anello Chromatic Indicators in oro giallo dal design originale e contemporaneo.



Iseana Makri, invece, si diverte a giocare con pieno e vuoto per l’anello dalla forma floreale in oro rosa. Design open anche per il modello di Loren Stewart: oro giallo, arricchito alle estremità da una pietra iolite e da uno zaffiro bianco e rosé sapientemente accostati.



Un omaggio all’arte è l’anello di Repossi con design semi aperto che disegna sinuose forme arcuate su una struttura minimal e sottile eppure molto glamour. L'estetica scandinava di Sophie Bille Brahe, infine, si riflette nell'anello con un sottilissimo design in oro giallo impreziosito da una perla Akoya al centro.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it