Accessori denim: borse e scarpe in tessuto jeans

Dalla tracolla di Salvatore Ferragamo al secchiello di Stella McCartney passando per le ballerine di See by Chloé e per le pumps di Gianvito Rossi. Nella stagione alle porte le scarpe e le borse si vestono di denim per conferire carattere e tocco casual a qualsiasi outfit da giorno, anche il più romantico. Ecco i must have su cui puntare nell' autunno 2016 .

Ballerine in suede dalla silhouette ladylike, See by Chloé

La classica texture matelassé si veste di denim blu sulla borsa a tracolla di Miu Miu, sofisticata anche nella sua versione più casual con inserti neri in pelle e logo dorato. Più chiara è la borsa a tracolla di Salvatore Ferragamo con la sua linea compatta stemperata dagli orli srangiati.



Eccentrica diventa l’iconica Rockstud di Valentino che nella versione in tessuto jeans si impreziosisce di leziose farfalle applicate a mano. Essenziale e pulita, invece è la linea della Pandora Chain di Givenchy che sceglie un design rigido per la sua clutch portafogli in formato mini.



Eleganza da ladylike e sapore casual si incontrano sulle ballerine di See by Chloé con punta squadrata e cinturini con fibbie metalliche. Leggermente più scuro il lavaggio delle pumps di Saint Laurent che mixano sensualità e appeal urbano. Lo stesso trait d'union si riscontra sulle pumps di Gianvito Rossi in denim blu intenso: in questo caso però le frange sugli orli danno una nota moderna al modello classico a punta.



