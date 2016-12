Abiti estivi a seconda del fisico: quali scegliere

Fisico minuto: per chi non vantasse un’altezza da vatusso il consiglio è quello di puntare sempre su abiti corti. Mostrate le gambe e sbizzarritevi con le silhouette che più vi piacciono, da quelle ampie a quelle aderenti.



Fisico a pera: classica silhouette delle donne mediterranee. Per voi la soluzione è mettere in mostra i vostri punti forti, come ad esempio il punto vita. Il consiglio? Scegliete abiti dalle forme retrò, con vita in evidenza e gonna ampia a ruota.



Fisico curvy: non nascondete le vostre rotondità, al contrario mettetele in risalto con i trucchi giusti. Gli abiti estivi ideali per voi hanno silhouette morbida, mettono in risalto punto vita e seno senza esagerare. Via libera dunque a silhouette aderenti e scollate, da sfoggiare prevalentemente la sera e da evitare in versione stampata, meglio una tinta unita basic.



