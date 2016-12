Abiti da sera: scintillii interessanti, scollature vertiginose e silhouette lunghe

Le feste natalizie rappresentano quel momento dell'anno dedicato soprattutto alla famiglia, ci si ritrova per pranzi, cene e serate in compagnia. Le occasioni per sfoggiare look ricercati e d'impatto non mancano, ecco perché abbiamo selezionato alcuni modelli di abiti da sera su cui puntare, a seconda dell'occasione e del proprio stile.

Ideale per ballare il Can Can

Lungo con maniche lunghe: importante, raffinato e non per tutti. Il décolleté è tendenzialmente coperto, le maniche anche ed è la silhouette, oltre all'importanza del decoro e del tessuto, a parlare. Il modello ideale?



Quello con collo alto e decori preziosi di Emilio Pucci, da Mille e una notte.



Paillettes: vero e proprio tormentone del 2015, come non sceglierlo per festeggiare l'ultima notte dell'anno? Troverete modelli tra loro molto variegati, da quelli più corti con frange decorative a quelli lunghi.



La nostra proposta è la veste lunga con maniche corte di Lanvin.



Scintillante: che sia glitter, decori preziosi o altro, ciò che conta gli ultimi giorni dell'anno è risplendere. Puntate su modelli corti con gambe in mostra se il vostro fisico si presta, altrimenti su varianti più lunghe –appena sotto il ginocchio- dalle forme più morbide.



Il mini dress di Saint Laurent color argento è l'esempio migliore quando si parla di scintillii.



Tubino corto: aderente, corto e con allure vagamente rock. Abbinatelo a delle calze coprenti o con rete sottile se vi piace osare. A meno che non siate alte 1.80 e molto slanciate, il consiglio è quello di abbinare dei tacchi.



L'abito per voi è quello in rosa-viola di Christopher Kane, con fulmine decorativo a ricordare gli anni '80.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it