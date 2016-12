30 aprile 2015 Abiti da matrimonio, i modelli "sopra le righe" per trasformare il giorno del sì in un evento speciale Sono corti ma anche decorati, audacemente trasparenti, romantici e colorati: ecco i vestiti per una cerimonia non convenzionale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Il matrimonio è un passo importante nella vita di qualsiasi giovane donna, la scelta dell'abito è quindi fondamentale. Non tutte però sognano il classico vestito bianco dalla forma estremamente pomposa con decorazioni rifinite minuziosamente. Se siete alla ricerca di un abito semplice, ma anche particolare, diverso dai soliti canoni delle nozze all'italiana, scoprite con noi i modelli "fuori dalle righe" più di tendenza per il 2015.

Come essere originali senza scivolare nella volgarità in una giornata così importante? Le varianti disponibili nel 2015 sono veramente innumerevoli e suddivisibili a seconda del gusto e dello stile personale.



Romantiche: se il vostro obiettivo è quello di indossare un abito che sia da sogno, la scelta ideale per voi è sicuramente il pizzo. Provate il modello "alla siciliana", con maniche lunghe, silhouette aderente e gonna con ruches sotto il ginocchio firmato Bhlnd, oppure, sempre dello stesso brand inglese, la versione lunga con scollatura a cuore in delicato rosa antico.



Decorato: adorate le decorazioni tridimensionali e minuziose? La varietà di certo non manca: da Max Mara Bridal trovate l'abito lungo senza maniche con spalle coperte, i decori sono evidenti e morbidi al tatto; è invece di Temperley London la versione etnica, il vestito lungo e semplice si impreziosisce di una costellazione di inserti metallici color dell'oro.



Trasparenze: avete sempre sognato un abito contro corrente che mostri parti della vostra pelle? A correre in vostro soccorso ci sono il modello di Sophia Kokosalaki, la silhouette è retrò e le trasparenze sono delicate; e la versione di Frock and Frill color nude con ricami in verde, molto femminile.



Ruches: variante interessante sotto più punti di vista, vi permette di scegliere una silhouette tendenzialmente semplice abbellita da inserti particolari ed evergreen. Per voi ci sono le proposte di Asos, bianco candido con parte superiore in primo piano, e il monospalla firmato Lanvin in un colore tra il grigio e il pallido lilla.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it