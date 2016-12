10 giugno 2015 A cena dai suoi: come essere perfette al primo incontro con i genitori di lui Quattro look diversi, e altrettanti stili d'impatto, sui quali puntare per un appuntamento tanto insidioso quanto importante Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Ci sono delle occasioni in cui il dress code non è importante, è fondamentale. Questo è il caso della prima cena a casa dei genitori del vostro fidanzato. Vorreste essere chic ma non troppo provocanti, semplici ma al tempo stesso curate? Vi diamo quattro idee per quattro look e stili diversi, scoprite quello che più fa per voi.

Look chic: alla moda senza esagerare. Puntate su un completo composto da giacca e pantaloni bermuda, magari in rosa pallido come quello di 3.1 Philip Lim e abbinateci dei sandali a tacco medio o bassi, in bianco, perfetti se firmati Jimmy Choo.



Look semplice: puntare sulla semplicità, se condita da tocchi di classe e una particolare cura dell'abbigliamento, porta sempre lontano. Ecco perché, ancora una volta, una camicia a righe sottili e un paio di jeans possono rivelarsi la scelta più idonea in questo tipo di occasioni. La camicia la trovate di Victoria Beckham Denim mentre i jeans di Rag & Bone. Ai piedi? Un paio di décolleté, magari in suede nero.



Look romantico: vi piace mostrare a tutti il vostro animo sensibile e delicato? La mise che fa per voi è decisamente retrò. Scegliete un abito con gonna a ruota, magari con stampa gialla per dare un tocco di colore, lo trovate firmato Tory Burch, accostatelo poi a un paio di scarpe particolari come quelle di Tabitha Simmons. Conquisterete tutti con la vostra dolcezza.



Look classico: per quelle che "in bianco e in nero non si può sbagliare", la proposta che vi offriamo si compone da un paio di pantaloni bianchi, meglio se corti alla caviglia come quelli di Loro Piana, una camicia nera, con linee minimal di Chloé e una borsa piccola da portare a tracolla di Stella McCartney.



