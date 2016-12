Tutto pronto per la Milano Fashion Week: ecco le novità di quest’anno

07:00 - Dopo New York e Londra, la moda approda finalmente a Milano. Dal 17 al 22 settembre, infatti, tutto è pronto per Milano Moda Donna o, come in molti preferiscono chiamarla, la Milano Fashion Week. La città diventa come sempre il fulcro delle nuove tendenze per la primavera/estate 2015. In tutto vedremo 67 sfilate per un totale di 60 collezioni e 69 presentazioni di altrettanti marchi, confermando un calendario fitto di appuntamenti ed eventi collaterali (36 quelli ufficiali).

Giornalisti, buyer e ricchi clienti provenienti da tutto il mondo affolleranno i più raffinati alberghi del centro – che in questo periodo registrano il tutto esaurito – e si contenderanno gli inviti per le feste più esclusive (come quella tradizionalmente organizzata da Dolce & Gabbana), alle quali ahimè non tutti sono ammessi. Niente paura, basterà fare un giro veloce sui profili instagram degli insider giusti per essere al passo: una su tutte, l’instancabile Anna Dello Russo, direttore di Vogue Japan.



Ogni fashion week d’altronde è una vetrina imperdibile, che colora Milano per una settimana con il suo insolito ed eccentrico seguito: dalle modelle in giro per casting e sfilate - impossibile non notarle sui mezzi pubblici! – alle stravaganti mise delle fotografatissime signore da prima fila che sfrecciano in auto dai vetri schermati, la fashion week è sempre un momento particolare per la città. A darle formalmente il via sarà l’appuntamento con la Vogue Fashion Night Out di martedì 16 settembre: i negozi saranno aperti fino alle 23.30 e ospiteranno cocktail party ed eventi speciali con dj set e celebrity.



Tornando alle passerelle, sfileranno per la prima volta Giamba, che segna il ritorno in Italia di Giambattista Valli, uno designer italiani espatriati da lungo tempo a Parigi; Nicholas K, Elisabetta Franchi e I’m Isola Marras. Attesissimo il debutto di Rodolfo Paglialunga da Jil Sander, in programma sabato 20 settembre. Sul fronte giovani torna N.U.D.E – New Upcoming Designers, il progetto di Camera della moda dedicato ai marchi emergenti, che questa stagione porta in passerella Leitmotiv e Alberto Zambelli.



Tra gli eventi, vi segnaliamo la mostra Sophia Loren – Icona di stile presso il Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti di Via Mercanti 2, un omaggio agli ottant’anni della splendida attrice. I padiglioni Expo Gate (di fronte al Castello Sforzesco) ospiteranno invece una mostra collettiva dedicata alle scuole di moda italiane, che presentano i loro migliori studenti. L’evento è Gateway to Fashion Future @ Expo Gate, dal 15 al 21 settembre, dalle 10 alle 22. Se siete in città fateci un salto. Un consiglio: vista la difficoltà di accaparrarsi un taxi, non fatevi ingannare dai tacchi altissimi delle signore di cui sopra, riescono a essere velocissime. E buona fashion week!



