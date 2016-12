Tubino: eleganza senza fine

07:00 - Classe a portata di mano, per l'intramontabile petite robe a cui siamo affezionate e a cui risulta impossibile rinunciare.

Non ascrivibile a una stagione, filtrato dalle tendenze del momento, si adatta allo scorrere del tempo, colorandosi all'occorrenza e arricchendosi di particolari.

Se in estate abbiamo optato per tinte accese come il rosso, l'arancio e il giallo, per le stagioni intermedie le nuance divengono tenui, eleganti, ma con una vena di malinconia.



Sì allora ai tubini color rosso terra, caldo e intenso come il vino, a quelli bordeaux dalla vivacità sanguigna e al color castagna da abbinare all'ocra per un inno composto all'autunno, infine a quelli in bianco latte per un look monocromatico.

E per i materiali?



Sperimentazione e lavorazioni articolate grazie agli intrecci dei filati e la cura attenta ai particolari e ai materiali, primi fra tutti il neoprene e la pelle.



E se si volesse prolungare il tepore dell'estate con una nuvola di dolcezza e compostezza, l'abito in cady di Max Mara con maniche a kimono impreziosito dal collo in georgette e paillettes a goccia.



