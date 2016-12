3 aprile 2014 Tre must have in fatto di eyewear per la Primavera-Estate 2014 Forme ampie, senza montatura oppure tondi, i modelli da scegliere per la stagione calda Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le tendenze in fatto di occhiali da sole per la Primavera-Estate 2014 arrivano direttamente dalla strada, immortalate dai fotografi di street-style a spasso per il mondo.

Rimangono in auge everygreen le forme ampie, affusolate e con lente scura, “da diva” hollywoodiana che si nasconde dai paparazzi. Perfette durante le giornate estive con luminosità intensa, diventano il miglior alleato per nascondere i segni di stanchezza sul volto. Prada e Dior puntano entrambi a una montatura affusolata, più squadrata per i primi ed effetto gatta per i secondi, scegliendo il motivo classico del maculato.



Persiste anche il mood vintage che da più di una stagione accompagna la scelta dell’eyewear, tra le favorite le lenti tonde, difficili da portare quanto varie nelle proposte. Armani punta al classico con modello piccolo e tondo perlato, mentre Illesteva –brand tra i favoriti delle fashion icon- sul bicolore, nero e bianco. La vera new entry sono però le montature light, estremamente leggere e sottili, in alcuni casi spariscono addirittura, come nel modello rosato Miu Miu.

