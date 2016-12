3 settembre 2014 Torna la vita alta, la selezione di pantaloni per la stagione autunnale Per apparire più slanciate e per ottenere uno stile ricercato, i nostri consigli su quali modelli puntare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Indipendente dai trend del momento, vi sono capi che apportano delle migliorie alla fisicità del corpo femminile, i pantaloni a vita alta fanno parte di questa cerchia.

Milly li propone à la garçonne, sono piuttosto ampi, si indossano stretti da cinture e hanno la piega al centro delle due gambe; la stilista brasiliana Barbara Casasola si orienta invece su silhouette più femminili, enfatizzando i fianchi e accorciando l’orlo. Isabel Marant punta sull’extra large, estremamente comodi, risvoltati e non, si accompagnano a indispensabili cinture.



Se il vostro stile presuppone scelte raffinate e tradizionali, puntate sulle versioni a gamba dritta di Dries Van Noten, in nero con fascia profilata oro, e marrone in lana di Haider Ackerman. Vivaci da scegliere anche con una semplice camicia o maglia bianca, quelli di Chloé e di Alexander McQueen, i primi sfiorano il suolo, i secondi sono tagliati ad altezza caviglie. Fan del denim? In nero di Frame e sfumati di Paige.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it